Премьер-лига Азербайджан: "Кяпаз" сенсационно взял очко в игре с "Карабахом"

Подведены итоги IV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает
Победив "Нефтчи" в первом туре, гянджинцы вновь сотворили сенсацию.
Подопечные Гурбана Гурбанова открыли счет на 9-й минуте встречи, автором гола стал новый трансфер агдамцев Олавио Жуниньо забила. Однако на 86-й минуте игрок гостей Джавад Керимов забил мяч, который принес его команде одно очко – 1:1.
Благодаря этому результату "Карабах" увеличил количество очков до 7, а "Кяпаз" - до 4.
В предыдущих играх тура "Сабаил" на выезде одолел "Туран Товуз" со счетом 1:3, "Зиря" дома выиграла у "Сабаха" (1:0), "Араз-Нахчыван" и "Сумгайыт" сыграли вничью -1:1, а "Нефтчи" обыграл "Габалу" двумя безответными голами.
|
N
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
РМ
|
О
|
1
|
Зиря
|
4
|
4
|
0
|
0
|
5-1
|
12
|
2
|
Сумгайыт
|
3
|
2
|
1
|
0
|
7-3
|
7
|
3
|
Карабах
|
4
|
2
|
1
|
1
|
6-3
|
7
|
4
|
Туран Товуз
|
4
|
2
|
0
|
2
|
6-6
|
6
|
5
|
Нефтчи
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4-3
|
5
|
6
|
Сабах
|
3
|
1
|
1
|
1
|
6-2
|
4
|
7
|
Сабаил
|
4
|
1
|
1
|
2
|
6-8
|
4
|
8
|
Араз-Нахчыван
|
4
|
1
|
1
|
2
|
4-6
|
4
|
9
|
Кяпаз
|
4
|
1
|
1
|
2
|
2-4
|
4
|
10
|
Габала
|
4
|
0
|
0
|
4
|
1-11
|
0
Бомбардиры: Мартин Петков ("Туран Товуз") - 3 гола, Адама Диакаби, Абдулла Зубир, Олавио Жуниньо (все "Карабах"), Ровлан Мурадов ("Сумгайыт") - 2 гола.