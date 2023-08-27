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Премьер-лига Азербайджан: "Кяпаз" сенсационно взял очко в игре с "Карабахом"

Премьер-лига Азербайджан: "Кяпаз" сенсационно взял очко в игре с "Карабахом" Подведены итоги IV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
27 августа 2023 г. 22:55
Премьер-лига Азербайджан: Кяпаз сенсационно взял очко в игре с Карабахом

Подведены итоги IV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в заключительной игре "Карабах" на "Азерсун Арене" принипал гянджинский "Кяпаз".

Победив "Нефтчи" в первом туре, гянджинцы вновь сотворили сенсацию.

Подопечные Гурбана Гурбанова открыли счет на 9-й минуте встречи, автором гола стал новый трансфер агдамцев Олавио Жуниньо забила. Однако на 86-й минуте игрок гостей Джавад Керимов забил мяч, который принес его команде одно очко – 1:1.

Благодаря этому результату "Карабах" увеличил количество очков до 7, а "Кяпаз" - до 4.

В предыдущих играх тура "Сабаил" на выезде одолел "Туран Товуз" со счетом 1:3, "Зиря" дома выиграла у "Сабаха" (1:0), "Араз-Нахчыван" и "Сумгайыт" сыграли вничью -1:1, а "Нефтчи" обыграл "Габалу" двумя безответными голами.

N

Клуб

И

В

Н

П

РМ

О

1

Зиря

4

4

0

0

5-1

12

2

Сумгайыт

3

2

1

0

7-3

7

3

Карабах

4

2

1

1

6-3

7

4

Туран Товуз

4

2

0

2

6-6

6

5

Нефтчи

4

1

2

1

4-3

5

6

Сабах

3

1

1

1

6-2

4

7

Сабаил

4

1

1

2

6-8

4

8

Араз-Нахчыван

4

1

1

2

4-6

4

9

Кяпаз

4

1

1

2

2-4

4

10

Габала

4

0

0

4

1-11

0

Бомбардиры: Мартин Петков ("Туран Товуз") - 3 гола, Адама Диакаби, Абдулла Зубир, Олавио Жуниньо (все "Карабах"), Ровлан Мурадов ("Сумгайыт") - 2 гола.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” növbəti dəfə sensasiyaya imza atıb

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