Премьер-лига Азербайджан: "Кяпаз" сенсационно взял очко в игре с "Карабахом"

Подведены итоги IV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Подведены итоги IV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , в заключительной игре "Карабах" на "Азерсун Арене" принипал гянджинский "Кяпаз".

Победив "Нефтчи" в первом туре, гянджинцы вновь сотворили сенсацию.

Подопечные Гурбана Гурбанова открыли счет на 9-й минуте встречи, автором гола стал новый трансфер агдамцев Олавио Жуниньо забила. Однако на 86-й минуте игрок гостей Джавад Керимов забил мяч, который принес его команде одно очко – 1:1.

Благодаря этому результату "Карабах" увеличил количество очков до 7, а "Кяпаз" - до 4.

В предыдущих играх тура "Сабаил" на выезде одолел "Туран Товуз" со счетом 1:3, "Зиря" дома выиграла у "Сабаха" (1:0), "Араз-Нахчыван" и "Сумгайыт" сыграли вничью -1:1, а "Нефтчи" обыграл "Габалу" двумя безответными голами.

N Клуб И В Н П РМ О 1 Зиря 4 4 0 0 5-1 12 2 Сумгайыт 3 2 1 0 7-3 7 3 Карабах 4 2 1 1 6-3 7 4 Туран Товуз 4 2 0 2 6-6 6 5 Нефтчи 4 1 2 1 4-3 5 6 Сабах 3 1 1 1 6-2 4 7 Сабаил 4 1 1 2 6-8 4 8 Араз-Нахчыван 4 1 1 2 4-6 4 9 Кяпаз 4 1 1 2 2-4 4 10 Габала 4 0 0 4 1-11 0

Бомбардиры: Мартин Петков ("Туран Товуз") - 3 гола, Адама Диакаби, Абдулла Зубир, Олавио Жуниньо (все "Карабах"), Ровлан Мурадов ("Сумгайыт") - 2 гола.