Премьер-лига: Автогол "Сабаила" принес победу "Сумгайыту"

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу прошла очередная игра 18-го тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу прошла очередная игра 18-го тура.

Как сообщает Report , вторая встреча дня состоялась в Сумгайыте.

Одноименная команда принимала бакинский "Сабаил". Судьбу матча решил автогол. На 70-й минуте игрок столичного клуба Ади Мехремич забил мяч в свои ворота. Этот гол принес победу "Сумгайыту" со счетом 1:0.

После этого матча подопечные Самира Абасова увеличили число очков в активе до 27 и поднялись на третье место в турнирной таблице. Коллектив под руководством Шахина Диниева, набравший 26 очков, опустился на четвертое место.

Отметим, что матчи 18-го тура "Туран Товуз" - "Араз-Нахчыван" (будет доигран с 81-й минуты), "Нефтчи" - "Кяпаз" и "Зиря" - "Карабах" состоятся 24 декабря.