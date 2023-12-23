О нас

Премьер-лига: Автогол "Сабаила" принес победу "Сумгайыту"

Премьер-лига: Автогол "Сабаила" принес победу "Сумгайыту" В Премьер-лиге Азербайджана по футболу прошла очередная игра 18-го тура.
Футбол
23 декабря 2023 г. 21:09
Премьер-лига: Автогол Сабаила принес победу Сумгайыту

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу прошла очередная игра 18-го тура.

Как сообщает Report, вторая встреча дня состоялась в Сумгайыте.

Одноименная команда принимала бакинский "Сабаил". Судьбу матча решил автогол. На 70-й минуте игрок столичного клуба Ади Мехремич забил мяч в свои ворота. Этот гол принес победу "Сумгайыту" со счетом 1:0.

После этого матча подопечные Самира Абасова увеличили число очков в активе до 27 и поднялись на третье место в турнирной таблице. Коллектив под руководством Шахина Диниева, набравший 26 очков, опустился на четвертое место.

Отметим, что матчи 18-го тура "Туран Товуз" - "Араз-Нахчыван" (будет доигран с 81-й минуты), "Нефтчи" - "Кяпаз" и "Зиря" - "Карабах" состоятся 24 декабря.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Sumqayıt" avtoqol sayəsində "Səbail"ə qalib gəlib

Самое читаемое

В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
18 декабря 2023 г. 09:43
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
19 декабря 2023 г. 14:45
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
20 декабря 2023 г. 16:59
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
20 декабря 2023 г. 23:19
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
21 декабря 2023 г. 11:09
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
22 декабря 2023 г. 09:59
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
22 декабря 2023 г. 17:30
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
23 декабря 2023 г. 17:44
AYNA: Количество пассажирских автобусов в Баку меньше нормы
AYNA: Количество пассажирских автобусов в Баку меньше нормы
18 декабря 2023 г. 12:18
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
19 декабря 2023 г. 08:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi