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Премьер-лига: "Араз-Нахчыван" на выезде обыграл "Габалу"

Премьер-лига: "Араз-Нахчыван" на выезде обыграл "Габалу" Подведены итоги 10-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
22 октября 2023 г. 18:59
Премьер-лига: Араз-Нахчыван на выезде обыграл Габалу

Подведены итоги 10-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в заключительной встрече "Габала" принимала "Араз-Нахчыван".

Игра завершилась победой гостей со счетом 1:4. В составе нахчыванцев отличились Туран Манафов (32'), Кадири Мохаммед (44'), Эльвиш Машике (69') и Мичо Кузманович (71').

Единственный гол хозяев забил на 37-й минуте Самуэль Тетте. На 28-й минуте матча Илькин Гыртымов в составе "Габалы" получил прямую красную карточку, еще один игрок габалинцев, Усама Халайла, был удален с поля на 60-й минуте, получив вторую желтую карточку.

После этого результата "Араз-Нахчыван" довел число очков в активе до 17 и догнал занимающий третью строчку турнирной таблицы "Сабаил", "Габала" идет 9-й, она набрала семь очков.

Напомним, что в предыдущих играх тура "Туран Товуз" и "Карабах" сыграли вничью (2:2), "Нефтчи" на выезде обыграл "Сабаил" со счетом 2:4, "Зиря с "Кяпязом" согласились на безголевую ничью, а "Сабах" оказался сильнее "Сумгайыта" - 3:1.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan" səfərdə "Qəbələ"ni məğlub edib

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