Премьер-лига: "Араз-Нахчыван" и "Зиря" сыграли вничью в первом туре

В рамках первого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоялся еще очередной матч.

В рамках первого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоялся еще очередной матч.

Как сообщает Report, "Араз-Нахчыван" в гостях встречался с "Зиря". Игра, прошедшая на стадионе спортивного комплекса "Зиря", завершилась вничью — 1:1.

Счет на 45+1-й минуте открыл хозяин поля Исса Джибрилла. Окончательный результат установил Бахтияр Гасанализаде, отличившийся на 65-й минуте.

Напомним, в предыдущих матчах тура "Сумгаит" обыграл "Кяпяз" со счетом 3:0, "Туран Товуз" оказался сильнее "Имишли" — 1:0. Встречи "Нефтчи" — "Шамахы" и "Карван-Евлах" — "Габала" завершились вничью — 1:1. Матч "Сабах" — "Карабах" был перенесен.