О нас

Премьер-лига: "Араз-Нахчыван" и "Зиря" сыграли вничью в первом туре

Премьер-лига: "Араз-Нахчыван" и "Зиря" сыграли вничью в первом туре В рамках первого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоялся еще очередной матч.
Футбол
19 августа 2025 г. 21:59
Премьер-лига: Араз-Нахчыван и Зиря сыграли вничью в первом туре

В рамках первого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоялся еще очередной матч.

Как сообщает Report, "Араз-Нахчыван" в гостях встречался с "Зиря". Игра, прошедшая на стадионе спортивного комплекса "Зиря", завершилась вничью — 1:1.

Счет на 45+1-й минуте открыл хозяин поля Исса Джибрилла. Окончательный результат установил Бахтияр Гасанализаде, отличившийся на 65-й минуте.

Напомним, в предыдущих матчах тура "Сумгаит" обыграл "Кяпяз" со счетом 3:0, "Туран Товуз" оказался сильнее "Имишли" — 1:0. Встречи "Нефтчи" — "Шамахы" и "Карван-Евлах" — "Габала" завершились вничью — 1:1. Матч "Сабах" — "Карабах" был перенесен.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan" - "Zirə" matçında qalib müəyyənləşməyib

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25
Путин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
ВидеоПутин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
16 августа 2025 г. 03:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi