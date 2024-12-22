Премьер-лига: Агдамский "Карабах" уверенно обыграл "Араз-Нахчыван"

Агдамский "Карабах" со счетом 2:0 обыграл "Араз-Нахчыван" в домашнем матче 18-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Агдамский "Карабах" со счетом 2:0 обыграл "Араз-Нахчыван" в домашнем матче 18-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , встреча прошла на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку.

Первый гол на 41-й минуте забил Яссин Бензия, на 72-й минуте Абдулла Зубир установил окончательный счет.

Благодаря этой победе "Карабах" довел число очков в активе до 47, агдамцы уверенно лидируют в чемпионате страны, нахчыванский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице, они заработали 39 баллов.

Напомним, что в первом матче дня "Шамахы" дома обыграл "Сабах" - 3:1.

В предыдущих встречах 18-го тура "Зиря" на выезде одержал победу над "Сабаил" - 1:0, "Туран Товуз" - "Нефтчи" сыграли вничью (1:1), а в игре "Кяпаз" - "Сумгайыт" голов забито не было.