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Премьер Грузии осмотрел отремонтированный в рамках Euro U-21 стадион в Тбилиси

Премьер Грузии осмотрел отремонтированный в рамках Euro U-21 стадион в Тбилиси Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осмотрел недавно отремонтированный специально к чемпионату Европы по футболу Euro U-21 стадион высшей категории UEFA имени Михаила Месхи в Тбилиси.
Футбол
6 июня 2023 г. 13:23
Премьер Грузии осмотрел отремонтированный в рамках Euro U-21 стадион в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осмотрел недавно отремонтированный специально к чемпионату Европы по футболу Euro U-21 стадион высшей категории UEFA имени Михаила Месхи в Тбилиси.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В результате капитального ремонта на стадионе им. М. Месхи заново были установлены инженерные системы охлаждения, отопления, водоснабжения и безопасности. Стоимость работ составила около 32,7 млн лари.

Для проведения юношеского чемпионата Европы в Грузии правительство выделило 115 млн лари на восстановительные и строительные работы, построено и отремонтировано 10 инфраструктурных объектов.

Чемпионат Европы среди юношей в возрасте до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Матчи Euro пройдут в трех городах Грузии - Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

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