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Премьер Бельгии отреагировал на убийство шведских фанатов в Брюсселе

Премьер Бельгии отреагировал на убийство шведских фанатов в Брюсселе Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо отреагировал на убийство двух шведских фанатов в Брюсселе перед матчем квалификации ЕВРО-2024.
Футбол
17 октября 2023 г. 01:41
Премьер Бельгии отреагировал на убийство шведских фанатов в Брюсселе

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо отреагировал на убийство двух шведских фанатов в Брюсселе перед матчем квалификации ЕВРО-2024.

Как передает Report, бельгийский премьер в своем аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) выразил соболезнования своему коллеге из Швеции.

"Я только что выразил искренние соболезнования премьер-министру Швеции после сегодняшнего ужасающего нападения на шведских граждан в Брюсселе. Наши мысли с семьями и друзьями тех, кто потерял своих близких. Будучи близкими партнерами, мы вместе боремся с терроризмом", - написал де Кроо.

Напомним, что после нападения власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального. Игра между сборными Бельгии и Швеции была отменена во время перерыва при счете 1:1.

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