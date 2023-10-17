Премьер Бельгии отреагировал на убийство шведских фанатов в Брюсселе

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо отреагировал на убийство двух шведских фанатов в Брюсселе перед матчем квалификации ЕВРО-2024.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо отреагировал на убийство двух шведских фанатов в Брюсселе перед матчем квалификации ЕВРО-2024.

Как передает Report , бельгийский премьер в своем аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) выразил соболезнования своему коллеге из Швеции.

"Я только что выразил искренние соболезнования премьер-министру Швеции после сегодняшнего ужасающего нападения на шведских граждан в Брюсселе. Наши мысли с семьями и друзьями тех, кто потерял своих близких. Будучи близкими партнерами, мы вместе боремся с терроризмом", - написал де Кроо.

Напомним, что после нападения власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального. Игра между сборными Бельгии и Швеции была отменена во время перерыва при счете 1:1.