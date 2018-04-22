Премьер Лига: "Сабаил" сыграл вничью с "Кяпязом"

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Состоялся очередной матч 24-го тура Азербайджанской Премьер Лиги по футболу.

Как передает Report, «Сабаил» принимал «Кяпяз» на Bayıl Arena.

Встреча заверщилась ничьей, со счетом 1:1. Счет открыли гости. Дарио Фредерико на 19-ой минуте вывел вперед представителей из Гянджи. Однако спустя 5 минут легионер «Сабаила» Фарук Мийа забил ответный мяч.

После этого результата, «Сабаил» расположился на 7-ом месте с 20-ю очками, а «Кяпяз» остался на 8-ой строчке, имея в активе 13 баллов.

В стартовом матче тура «Кешля» обыграла «Зиря» со счетом 2:1. Матчи «Нефтчи» - «Гябяля» и «Сумгайыт» - «Карабах» стартовали в 19:00.