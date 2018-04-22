 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Премьер Лига: "Сабаил" сыграл вничью с "Кяпязом"

    Встреча заверщилась ничьей, со счетом 1:1

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Состоялся очередной матч 24-го тура Азербайджанской Премьер Лиги по футболу.

    Как передает Report, «Сабаил» принимал «Кяпяз» на Bayıl Arena.

    Встреча заверщилась ничьей, со счетом 1:1. Счет открыли гости. Дарио Фредерико на 19-ой минуте вывел вперед представителей из Гянджи. Однако спустя 5 минут легионер «Сабаила» Фарук Мийа забил ответный мяч.

    После этого результата, «Сабаил» расположился на 7-ом месте с 20-ю очками, а «Кяпяз» остался на 8-ой строчке, имея в активе 13 баллов.

    В стартовом матче тура «Кешля» обыграла «Зиря» со счетом 2:1. Матчи «Нефтчи» - «Гябяля» и «Сумгайыт» - «Карабах» стартовали в 19:00.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi