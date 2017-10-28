Премьер-лига: "Карабах" одолел "Сабаил"

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Дан старт X туру азербайджанской Премьер-лиги по футболу.
Как передает Report, в первый игровой день лидер "Карабах" принимал дебютанта первенства, столичный "Сабаил".
Несмотря на то, что агдамцы играли в меньшинстве, лидер сумел завершить встречу в свою пользу– 1:0.
Единственный гол на 90-й минуте забил Афран Исмайылов.
После этой победы “Карабах”, набрав 22 очка, закрепил свое лидерство. "Сабаил" с 9 очками - на 6 строчке.
Отметим,что остальные встречи тура состоятся в субботу и воскресенье. 28 октября "Интер" сыграет с "Kапаз", а "Зиря" примет "Габалу". Послезавтра “Нефтчи" померится силами с “Сумгайытом”.
Премьер-лига Азербайджана
X тур
27 октября (пятница)
"Карабах” – "Сабаил” - 1:0
Гол: Афран Исмайылов, 90
Красная карточка: Анси Аголли, 42 ("Карабах")
Судьи: Раван Хамзазаде, Искандер Алиев, Рахиль Рамазанов, Зия Насиров
Представитель АФФА: Нувер Хасыев
Арбитр-инспектор: Карим Агаев
Баку. "Азерсун Арена”
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