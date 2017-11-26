Премьер-лига Азербайджана по футболу: Состоятся последние игры 13-го тура

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня состоятся две последние игры 13-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Как передает Report, в первом матче игрового дня сойдутся "Сумгайыт" и "Сябаил".

Матч, который состоится на стадионе "Капитал Банк Арена"(Kapital Bank Arena), будет обслуживать судейская бригада во главе с рефери ФИФА Рагимом Гасановым. Это будет второй матч между этими командами. В матче первого круга "Сумгайыт" одержал выездную победу со счетом 2:0. В настоящий момент команда под руководством Самира Абасова с 16 очками занимает 5-е место. Если представитель "города молодежи" сможет заработать очко, то вновь поднимется на 4-е место. "Сябаил" в случае успеха останется на 6-м месте. Вместе с этим, отставание команды Самира Алиева от "Сумгайыта" сократится до минимума.

После этой встречи состоится поединок между "Карабах" и "Зиря". Матч, который пройдет на стадионе спорткомплекса Зиря, будет судить бывший рефери ФИФА Фариз Юсифов. Оба коллектива уже в 10-й раз противостоят друг другу. В предыдущих 6 играх из 9 победили подопечные Гурбана Гурбанова. В трех матчах, в том числе последний двух зафиксированы ничьи. Агдамский клуб восемь игр подряд, а точнее с 13 декабря 2015 года не может забить "Зиря". Если в сегодняшней встрече победит "Зиря", это войдет в историю как первая победа в юбилейном матче.

В настоящий момент, у "Карабаха" 28 набранных очков в 11 играх, а у "Зиря" 27 из 12 сыгранных матчей. Команда находится на 3-й строчке. В случае победы "Зиря" станет лидером чемпионата, хотя у агдамской команды есть игра в запасе.

Премьер-лига Азербайджана по футболу, 13-й тур

26 ноября

16:00. “Сумгайыт” – “Сябаил”

Арбитры: Рагим Гасанов, Искандер Алиев, Эльшад Абдуллаев, Раван Гамззаде.

Представитель АФФА: Рауф Гусейнли

Арбитр-инспектор: Вюсал Алиев

“Капитал Банк Арена ”

18:00. “Зиря” – “Карабах”

Hakimlər: Фариз Юсифов, Азер Аскеров, Нахид Алиев,Орхан Мамедов

Представитель ФИФА: Шаиг Гамидов

Арбитр-инспектор: Малик Гасанов

Стадион спорткомплекса Зиря