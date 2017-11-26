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    Премьер- лига Азербайджана по футболу: "Нефтчи" - "Кешля" - 3:1

    За счет этой победы Нефтчи набрал 16 очков и поднялся на 4-е место

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Состоялась еще одна встреча 13-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как передает Report, во втором матче игрового дня "Нефтчи" принимал "Кешля".

    В игре, состоявшейся на "Баксель Арена" (Bakcell Arena), счет открыли хозяева. На 33-й минуте матча отличился Мирабдулла Аббасов. На 51-й минуте Игнасио Херрера удвоил преимущество "бело-черных". Однако на 69-й минуте Адриан Скарлатаке сократил отставание своей команды. Несмотря на это, последнюю точку в этой игре поставили хозяева. Капитан Руслан Абышов на 89-й установил итоговый результат встречи - 3:1.

    За счет этой победы "Нефтчи" набрал 16 очков и по разнице мячей обойдя "Сумгайытt" поднялся на 4-е место."Кешля" с 8 очками на 7-й позиции.

    Премьер-лига Азербайджана

    XIII тур

    25 ноября (суббота)

    17:00. "Нефтчи” – "Кешля” - 3:1

    Голы: Мирабдулла Аббасов, 34. Игнасио Херрера, 51. Руслан Абышов, 89 – Адриан Скарлатаке, 69

    Арбитры: Рауф Джаббаров, Князь Амирасланов, Яшар Аббасов, Рамиль Диниев

    Представитель АФФА: Абас Гусейнов

    Арбитр-инспектор: Асим Худиев

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