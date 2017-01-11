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    Премьер-лига Азербайджана в будущем сезоне завершится преждевременно

    Решение было принято ФИФА

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ ФИФА приняла новое решение по поводу чемпионатов страны.

    Как сообщает Report, на заседании высшей футбольной структуры в Цюрихе (Швейцария) установили время завершения внутренних первенств.

    Согласно решению, в сезоне 2017/2018 все матчи должны завершиться до финала Лиги чемпионов. Некоторые исключения могут быть лишь после соответствующего согласия Совета ФИФА.

    Структура решилась на этот шаг из-за предстоящего в 2018 году в России чемпионата мира.

    Отметим, что на последнем заседании ФИФА было принято решение об участии с 2026 года на чемпионатах мира 48-ми сборных.

    Финал Лиги чемпионов сезона 2017/2018 пройдет в Киеве. 

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