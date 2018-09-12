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    Представляющий Азербайджан в Кубке регионов УЕФА клуб столкнулся с трудностями

    Газанфар Аббасов: Несмотря на это, мы сделаем все возможное для хорошего результата

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "Сумгайытский клуб "Угур", представляющий Азербайджан в Кубке регионов УЕФА, столкнулся с некоторыми трудностями".

    Об этом Report сообщил главный тренер клуба Газанфар Аббасов. 

    По его словам, трудности связаны с привлечением в команду новых игроков.

    35-летний специалист сказал, что сейчас "Угур" функционирует за счет личных средств президента клуба Васифа Машаева.

    Представитель Сумгайыта, прошедший в континентальный турнир как победитель региональной лиги АФФА, попал в VI группу вместе украинским "Львів  Регіонн", испанским "Кастилья-и-Леон" и финским "Команда западного района".

    Главный тренер сказал, что они постараются собрать как можно больше информации о соперниках: 

    "Кастилья-и-Леон" выступает уже долгое время. Украинская и финская команды тоже не слабые. Мы постараемся собрать как можно больше информации о соперниках. Наш клуб новый, опыта пока не так много. Несмотря на это, мы сделаем все возможное для хорошего результата".

    Г.Аббасов сообщил, что "Угур" приступил к процессу подготовки с 12 августа и в настоящее время тренируется на стадионе Абшеронского олимпийского спорткомплекса.

    Отметим, что учрежденный в 1966 году и именуемый с 1993 года Кубком регионов турнир проходит раз в два года в одной из стран, попавших в группу.

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