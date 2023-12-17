Представлено расписание 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу

Представлено расписание матчей 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает
18 декабря, понедельник
14:00. "Кяпаз" - "Сабах" (CBC Sport / прямая трансляция)
Товузский городской стадион
17:00. "Сумгайыт" - "Кярван" (YouTube-канал AzPFL/ прямая трансляция)
Kapital Bank Arena
19 декабря, вторник
13:00. "Иреван"-"Араз-Нахчыван" (CBC Sport / прямая трансляция)
"АСК Арена"
16:00. "Имишли" - "Габала" (CBC Sport / прямая трансляция)
Габалинский городской стадион
20 декабря, среда
14:00. "Сабаил" - "Шамахы" (CBC Sport / прямая трансляция)
ASCO Arena
17:00. "Зиря" - "Туран Товуз" (CBC Sport / прямая трансляция)
Стадион спорткомплекса Зиря
21 декабря, четверг
14:00. "Карабах" - ЦСКА (CBC Sport / прямая трансляция)
18:00. "Нефтчи" - "Гарадаг Локбатан" (CBC Sport / прямая трансляция)
"Нефтчи Арена".
Отметим, что в соответствии с процедурой Регламента относительно определения стадиона, на котором будет проходить игра "Имишли" - "Габала", клуб "Имишли" был уведомлен и в итоге было принято решение провести матч на Габалинском городском стадионе.