Представлено расписание 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу

Представлено расписание матчей 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Представлено расписание матчей 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, на данном этапе, который будет состоять из одной встречи, все игры, помимо "Сумгайыт" - "Кярван", будут транслироваться в прямом эфире на телеканале CBC Sport. Упомянутый матч можно будет посмотреть на YouTube-канале AzPFL.

18 декабря, понедельник

14:00. "Кяпаз" - "Сабах" (CBC Sport / прямая трансляция)

Товузский городской стадион

17:00. "Сумгайыт" - "Кярван" (YouTube-канал AzPFL/ прямая трансляция)

Kapital Bank Arena

19 декабря, вторник

13:00. "Иреван"-"Араз-Нахчыван" (CBC Sport / прямая трансляция)

"АСК Арена"

16:00. "Имишли" - "Габала" (CBC Sport / прямая трансляция)

Габалинский городской стадион

20 декабря, среда

14:00. "Сабаил" - "Шамахы" (CBC Sport / прямая трансляция)

ASCO Arena

17:00. "Зиря" - "Туран Товуз" (CBC Sport / прямая трансляция)

Стадион спорткомплекса Зиря

21 декабря, четверг

14:00. "Карабах" - ЦСКА (CBC Sport / прямая трансляция)

18:00. "Нефтчи" - "Гарадаг Локбатан" (CBC Sport / прямая трансляция)

"Нефтчи Арена".

Отметим, что в соответствии с процедурой Регламента относительно определения стадиона, на котором будет проходить игра "Имишли" - "Габала", клуб "Имишли" был уведомлен и в итоге было принято решение провести матч на Габалинском городском стадионе.