Представлена официальная песня ЕВРО-2020

Нидерландский диджей Мартин Гаррикс опубликовал на своём YouTube-канале официальную песню чемпионата Европы по футболу - 2020.

Нидерландский диджей Мартин Гаррикс опубликовал на своём YouTube-канале официальную песню чемпионата Европы по футболу - 2020.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в создании композиции под названием We Are The People ("Мы - люди"), приняли участие участники ирландской рок-группы U2 Боно и Эдж.

ЕВРО-2020 пройдёт в 11 городах с 11 июня по 11 июля. Турнир был перенесен на год из-за пандемии коронавируса.