Представлен список претендентов на звание лучшего игрока

Европейский футбольный союз раздает награды по итогам прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, представлен список из 12 футболистов, по три на каждую позицию, которые будут претендовать на звание лучшего игрока.

Вратари: Алиссон Бекер (Ливерпуль), Уго Льорис (Тоттенхэм), Марк-Андре тер Штеген (Барселона).

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк (оба - Ливерпуль), Матейс де Лигт (Аякс/Ювентус).

Полузащитники: Френки де Йонг (Аякс/Барселона) Кристиан Эриксен (Тоттенхэм), Джордан Хендерсон (Ливерпуль)

Нападающие: Садио Мане (Ливерпуль), Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Ювентус).