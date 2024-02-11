Представлен рейтинг лучших футболистов, игравших в Северной Америке

Представлен рейтинг лучших футболистов, игравших в Северной Америке

Сайт FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов, которые играли за клубы в Северной Америке.

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Сайт FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов, которые играли за клубы в Северной Америке. Как передает Report , в списке 33 позиции, топ-10 выглядит следующим образом: 1. Лионель Месси ("Интер Майами"). 2. Пеле ("Нью-Йорк Космос"). 3. Йохан Кройф ("Лос-Анджелес Ацтекс", "Вашингтон"). 4. Дэвид Бекхэм ("Лос-Анджелес Гэлакси"). 5. Франк Беккенбауэр ("Нью-Йорк Космос"). 6. Тьерри Анри ("Нью-Йорк Рэд Буллз"). 7. Эйсебио ("Бостон", "Торонто", "Лас-Вегас"). 8. Герд Мюллер ("Форт-Лодердейл"). 9. Карлос Альберто ("Нью-Йорк Космос", "Калифорния"). 10. Джордж Бест ("Лос-Анджелес Ацтекс", "Форт-Лодердейл", "Сан-Хосе"). Подпишитесь на наш Telegram канал