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Представлен рейтинг лучших футболистов, игравших в Северной Америке

Представлен рейтинг лучших футболистов, игравших в Северной Америке Сайт FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов, которые играли за клубы в Северной Америке.
Футбол
11 февраля 2024 г. 14:39
Представлен рейтинг лучших футболистов, игравших в Северной Америке

Сайт FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов, которые играли за клубы в Северной Америке.

Как передает Report, в списке 33 позиции, топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси ("Интер Майами").

2. Пеле ("Нью-Йорк Космос").

3. Йохан Кройф ("Лос-Анджелес Ацтекс", "Вашингтон").

4. Дэвид Бекхэм ("Лос-Анджелес Гэлакси").

5. Франк Беккенбауэр ("Нью-Йорк Космос").

6. Тьерри Анри ("Нью-Йорк Рэд Буллз").

7. Эйсебио ("Бостон", "Торонто", "Лас-Вегас").

8. Герд Мюллер ("Форт-Лодердейл").

9. Карлос Альберто ("Нью-Йорк Космос", "Калифорния").

10. Джордж Бест ("Лос-Анджелес Ацтекс", "Форт-Лодердейл", "Сан-Хосе").

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Версия на азербайджанском языке Şimali Amerikada oynamış ən yaxşı futbolçuların reytinqi açıqlanıb

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