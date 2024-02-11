Представлен рейтинг лучших футболистов, игравших в Северной Америке

Сайт FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов, которые играли за клубы в Северной Америке.
Как передает
1. Лионель Месси ("Интер Майами").
2. Пеле ("Нью-Йорк Космос").
3. Йохан Кройф ("Лос-Анджелес Ацтекс", "Вашингтон").
4. Дэвид Бекхэм ("Лос-Анджелес Гэлакси").
5. Франк Беккенбауэр ("Нью-Йорк Космос").
6. Тьерри Анри ("Нью-Йорк Рэд Буллз").
7. Эйсебио ("Бостон", "Торонто", "Лас-Вегас").
8. Герд Мюллер ("Форт-Лодердейл").
9. Карлос Альберто ("Нью-Йорк Космос", "Калифорния").
10. Джордж Бест ("Лос-Анджелес Ацтекс", "Форт-Лодердейл", "Сан-Хосе").