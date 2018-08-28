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    Представлен официальный мяч Лиги наций УЕФА

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Представлен официальный мяч Лиги наций УЕФА.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт footyheadlines.com, мяч выполнен в белом и серебристом цветах с использованием разноцветных орнаментов.

    На мяче также изображены флаги европейских стран.

    Отметим, что матчи турнира, в котором примут участие 55 сборных, пройдут с 6 сентября по 20 ноября. 

    Напомним, сборная Азербайджана сыграет с Косово 7 сентября на домашнем поле и 10 сентября с Мальтой на выезде.

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