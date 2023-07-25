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Представлен новый президент "Нефтчи"

Представлен новый президент "Нефтчи" Новый президент (генеральный исполнительный директор) профессионального футбольного клуба "Нефтчи" представлен СМИ.
Футбол
25 июля 2023 г. 14:02
Представлен новый президент Нефтчи

Новый президент (генеральный исполнительный директор) профессионального футбольного клуба "Нефтчи" представлен СМИ.

Как передает Report, Фарруха Махмудова представил председатель наблюдательного совета ПФК "Нефтчи", президент SOCAR Ровшан Наджаф.

Ровшан Наджаф пожелал Фарруху Махмудову успехов в работе.

Ф.Махмудов рассказал о направлениях развития клуба: "Определены четыре направления в связи с деятельностью клуба: спортивная сторона, правильное управление, финансовые ресурсы и верная коммуникация с болельщиками. Мы верим, что после обеспечения этих направлений в деятельности клуба наступит перелом".

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Версия на английском языке ФотоNeftchi PFK introduces new president
Версия на азербайджанском языке Фото"Neftçi"nin yeni prezidenti təqdim olunub

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