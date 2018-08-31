Представлен логотип финального матча Лиги Европы

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Монако состоялась презентация логотипа, специально разработанного для финала сезона 2018/2019.

Как сообщает Report, кубок Лиги Европы УЕФА, изображенный на логотипе, окружен изумительными образцами архитектуры, отражающими местные особенности Баку.

В дизайне логотипа использовались изображения таких известных достопримечательностей столицы, как Азербайджанская государственная академическая филармония, Пламенные башни, Девичья башня, Центр Гейдара Алиева и Дом правительства Азербайджана. Брендинг логотипа отражает динамичную природу и географические характеристики соревнования, которые охватят европейский континент и, конечно же, столицу Азербайджана - Баку. Азербайджан известен в мире как "Страна огней". Исходя из этого, буква "А" на логотипе была спроектирована в виде языков пламени.

Узор "бута" широко используется в национальных костюмах, ковроткачестве, а также текстильной промышленности. Исходя из этого, был подготовлен специальный узор "бута", который в будущем можно использовать в различных дизайнерских работах для Лиги Европы УЕФА.

Отметим, что специальный логотип, разработанный для финала "Баку 2019" с использованием основных элементов дизайна, представленных в начале нового сезона, отражает древние и современные особенности Баку. Одной из предстоящих целей является дальнейшее совершенствование логотипа в будущих футбольных турнирах и соревнованиях Европы, а также в различных презентациях и рекламных мероприятиях.

Брендинг нового логотипа разработан маркетинговым партнерством УЕФА, а также в сотрудничестве с брендинговыми агентствами "TEAM Marketing AG" и "Turquoise".