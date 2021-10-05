Представлен логотип Евро-2024

УЕФА представил бренд чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии. В логотипе Евро-2024 сочетаются шесть цветов, общих для всех 55 флагов европейских стран, а также очертания берлинского "Олимпиаштадиона", где пройдет финальный матч

УЕФА представил бренд чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии. В логотипе Евро-2024 сочетаются шесть цветов, общих для всех 55 флагов европейских стран, а также очертания берлинского "Олимпиаштадиона", где пройдет финальный матч.

Как передает Report, об этом отмечает пресс-службы УЕФА.

"Бренд продвигает идею Евро, открытого для всех и поощряющего многообразие. Футбол - область, где каждый должен чувствовать себя как дома, и запуск бренда стал первым шагом на пути к обустройству этого дома на Евро-2024 в Германии. Активы бренда - от логотипа до узоров и видео - отдают должное разнообразию болельщиков и европейского футбола", говорится в сообщении.

На право принять Евро-2024 претендовала также Турция, но Германия набрала большее количество голосов. В турнире, который пройдет в десяти немецких городах, примут участие 24 сборные, из них автоматически квалифицировалась на правах хозяев Германия. Жеребьевка отборочного турнира состоится в декабре 2022 года, финального этапа - в декабре 2023 года.

В 1988 году Германия уже принимала у себя чемпионат Европы по футболу, а в 1974 и 2006 году, немцы проводили чемпионаты мира.