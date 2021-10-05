О нас
Report Georgia
Аудио новости

Представлен логотип Евро-2024

Представлен логотип Евро-2024 УЕФА представил бренд чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии. В логотипе Евро-2024 сочетаются шесть цветов, общих для всех 55 флагов европейских стран, а также очертания берлинского "Олимпиаштадиона", где пройдет финальный матч
Футбол
5 октября 2021 г. 23:51
Представлен логотип Евро-2024

УЕФА представил бренд чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии. В логотипе Евро-2024 сочетаются шесть цветов, общих для всех 55 флагов европейских стран, а также очертания берлинского "Олимпиаштадиона", где пройдет финальный матч.

Как передает Report, об этом отмечает пресс-службы УЕФА.

"Бренд продвигает идею Евро, открытого для всех и поощряющего многообразие. Футбол - область, где каждый должен чувствовать себя как дома, и запуск бренда стал первым шагом на пути к обустройству этого дома на Евро-2024 в Германии. Активы бренда - от логотипа до узоров и видео - отдают должное разнообразию болельщиков и европейского футбола", говорится в сообщении.

На право принять Евро-2024 претендовала также Турция, но Германия набрала большее количество голосов. В турнире, который пройдет в десяти немецких городах, примут участие 24 сборные, из них автоматически квалифицировалась на правах хозяев Германия. Жеребьевка отборочного турнира состоится в декабре 2022 года, финального этапа - в декабре 2023 года.

В 1988 году Германия уже принимала у себя чемпионат Европы по футболу, а в 1974 и 2006 году, немцы проводили чемпионаты мира.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке UEFA AVRO-2024-ün loqotipini təqdim edib

Самое читаемое

Скончался Сайяд Ализаде
Скончался Сайяд Ализаде
30 сентября 2021 г. 22:53
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
5 октября 2021 г. 03:16
Лига конференций: Карабах с крупным счетом в гостях побеждает Омонию
ВидеоЛига конференций: "Карабах" с крупным счетом в гостях побеждает "Омонию"
1 октября 2021 г. 00:54
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
5 октября 2021 г. 10:32
Назначен новый гендиректор издательства Азербайджан
Назначен новый гендиректор издательства "Азербайджан"
1 октября 2021 г. 16:20
Депутат Верховной Рады: Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном
Депутат Верховной Рады: "Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном"
1 октября 2021 г. 17:00
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
30 сентября 2021 г. 10:35
В Азербайджане предлагается снизить школьный возраст
В Азербайджане предлагается снизить школьный возраст
1 октября 2021 г. 19:53
Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в селе Талыш и поселке Суговушан
ФотоИльхам Алиев поднял флаг Азербайджана в селе Талыш и поселке Суговушан
4 октября 2021 г. 17:50
Первая официальная делегация прибыла в аэропорт Физули
ВидеоПервая официальная делегация прибыла в аэропорт Физули
5 октября 2021 г. 01:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi