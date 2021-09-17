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Представлен девиз Олимпийских игр в Пекине

Представлен девиз Олимпийских игр в Пекине Организационный комитет Олимпийских игр — 2022 в Пекине объявил официальный девиз предстоящих Игр: "Вместе ради общего будущего", сообщает Report.
Футбол
17 сентября 2021 г. 12:53
Представлен девиз Олимпийских игр в Пекине

Организационный комитет Олимпийских игр — 2022 в Пекине объявил официальный девиз предстоящих Игр: "Вместе ради общего будущего", сообщает Report.

"Девиз отражает способность Игр преодолевать глобальные вызовы как сообщество с общим будущим для человечества. Девиз демонстрирует единство и коллективные усилия, воплощая основные ценности и видение Олимпийского движения и цель достижения единства, мира и прогресса во всем мире, а также видение Паралимпийских игр, особенно в создании инклюзивного мира.

Эти слова также отражают общие требования человечества о том, что мир должен работать вместе ради лучшего будущего, особенно с учетом особой ситуации с пандемией COVID-19", — сообщается на официальном cайте оргкомитета.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице.

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