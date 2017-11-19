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    Представители Усманова: Никаких решений по приобретению "Андерлехта" нет - ОБНОВЛЕНО

    Усманову принадлежат 30,04% акций лондонского Арсенала

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Никаких решений по приобретению российским миллиардером-бизнесменом Алишером Усмановым футбольного клуба "Андерлехт" нет.

    Об этом Report сообщили из отдела по связям с прессой компании USM Holdings Limited.

    “Господин Алишер Усманов регулярно получает различные предложения, в том числе о возможности приобретения футбольного клуба “Андерлехт”, но никаких решений не было принято. Господин Усманов остаётся постоянным и искренним болельщиком и акционером футбольного клуба “Арсенал”.

    ***15:43

    Российский миллиардер бизнесмен Алишер Усманов может купить "Андерлехт".

    Как сообщает Report со ссылкой на Het Laatste Nieuws, отмечается, что бизнесмен уже ведет переговоры с бельгийским клубом. 

    Сумма покупки может составить 80 миллионов евро. Конкуренцию ему составляют два местных бизнесмена, объединившие усилия, - Пол Гейзенс и Воутер Вандерхауте. 

    В Бельгии утверждают, что Усманов, Гейзенс и Вандерхауте предлагают действующему президенту и владельцу акций "Андерлехта" Роджеру Ванден Стоку сохранить пост и стать миноритарным акционером, сохранив 25% акций. 

    Отметим, что Усманову принадлежат 30,04% акций лондонского "Арсенала".

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