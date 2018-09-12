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    Представители УЭФА прибыли в Баку

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В рамках подготовки к финальной встрече Лиги Европы, которая состоится на Бакинском Олимпийском Стадионе в 2019 году, начался 4-й деловой визит в Баку представителей УЕФА.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, в рамках программы визита делегация из 40 человек ознакомится с условиями на стадионе, на трибунах, в гостиницах, фан-зонах, поинтересуется волонтерским движением, вопросами безопасности и пр. После состоится обмен мнениями. Визит продлится до 14 сентября.

    Напомним, что финальная встреча Лиги Европы состоится 29 мая следующего года.

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