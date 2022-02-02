Представители ФИФА и УЕФА прибыли в Баку на конференцию АФФА

Представители Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примут участие в очередной конференции Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), которая состоится сегодня.

Представители Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примут участие в очередной конференции Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), которая состоится сегодня.

Как сообщает Report, высший футбольный орган будет представлять Нодар Ахалкаци, а континентальный - Йозеф Климент.

Предусмотрено их выступление во время конференции.

Нодар Ахалкаци является главой департамента управления ассоциациями-членами ФИФА. Ахалкаци возглавлял Федерацию футбола Грузии в 2005-2009 гг. Его отец, Нодар Ахалкаци, был известным грузинским футболистом, чемпионом СССР в составе тбилисского "Динамо" и двукратным обладателем Кубка СССР.

Бывший генсек Словацкой футбольной ассоциации Йозеф Климент в настоящее время возглавляет департамент развития УЕФА.