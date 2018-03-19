Представитель УЕФА в Азербайджане: Есть вызывающие подозрение определенные футболисты - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Интервью Report с представителем УЕФА в Азербайджане по договорным матчам Кямраном Джабраиловым…

- 7 марта на отчетной конференции АФФА было объявлено об открытии электронного адреса в связи с договорными матчами. Поступили ли письма на электронный адрес в минувший промежуток времени?

- Пока что на адрес oyun@affa.az писем не поступало. Но мы заинтересованы в том, чтобы люди делились с нами информацией. Любая поступившая информация будет нами расследована. АФФА – общественная структура. Договорные матчи вредят нашему общему делу. Против таких случаев нужно бороться сообща. Мы открыли этот e-mail, т.к. придаем значение мнению общественности. Любой человек может направить сюда информацию о договорных матчах. Анонимность этих лиц будет обеспечена. Было бы лучше, если описанные в письме подозрения имели основание. Например, было бы добавлено видео.

- Информация из УЕФА и письма, поступающие на почту, это одно. Как АФФА сама проводит внутреннее расследование и что делает, если результат какого-то матча вызывает подозрение?

- Естественно, при наличии подозрительной тенденции мы проводим расследование.

- Проигрыш в последних 4 турах лидера I Дивизиона "Карабах Локбатана" вызывает подозрения. Что вы можете сказать об этом?

- Сейчас в связи с "Карабах Локбатаном" особого случая нет. Я не знаю, на что ссылаются в материалах, которые выходят в прессе. Расследования ведутся в общей форме. В связи с "Карабах Локбатаном" отдельного расследования нет.

- Поступила ли из УЕФА информация в связи с играми последних 6 туров Премьер-лиги?

- Нет. Основное беспокойство связано с I Дивизионом. В связи с Премьер-лигой в повестке нет особо серьезных вопросов.

- Когда примерно будут приняты официальные решения в связи с проведенными расследованиями?

- Если посмотреть на международную практику, такие решения могут принять и спустя 5-6 лет после игры. То есть все зависит от результатов расследования, сбора доказательств.

- Есть ли сейчас список подозреваемых футболистов?

- Не будем называть это списком, в целом есть вызывающие подозрение определенные футболисты в поднадзорных командах.

- Среди участников договорных матчей бывают и судьи. Бывший рефери Анар Ниязов был наказан по этой причине. Есть ли сейчас вызывающие подозрение судьи?

- Нет, пока ничего подобного нет. Мы тесно сотрудничаем с Комитетом судей. Рекомендация УЕФА заключается в том, что судьи матчей должны определяться в последний момент.