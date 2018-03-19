 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Представитель УЕФА в Азербайджане: Есть вызывающие подозрение определенные футболисты - ИНТЕРВЬЮ

    При наличии подозрительной тенденции, мы проводим расследование

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Интервью Report с представителем УЕФА в Азербайджане по договорным матчам Кямраном Джабраиловым… 

    - 7 марта на отчетной конференции АФФА было объявлено об открытии электронного адреса в связи с договорными матчами. Поступили ли письма на электронный адрес в минувший промежуток времени?

    - Пока что на адрес oyun@affa.az писем не поступало. Но мы заинтересованы в том, чтобы люди делились с нами информацией. Любая поступившая информация будет нами расследована. АФФА – общественная структура. Договорные матчи вредят нашему общему делу. Против таких случаев нужно бороться сообща. Мы открыли этот e-mail, т.к. придаем значение мнению общественности. Любой человек может направить сюда информацию о договорных матчах. Анонимность этих лиц будет обеспечена. Было бы лучше, если описанные в письме подозрения имели основание. Например, было бы добавлено видео.

    - Информация из УЕФА и письма, поступающие на почту, это одно. Как АФФА сама проводит внутреннее расследование и что делает, если результат какого-то матча вызывает подозрение?

    - Естественно, при наличии подозрительной тенденции мы проводим расследование.

    - Проигрыш в последних 4 турах лидера I Дивизиона "Карабах Локбатана" вызывает подозрения. Что вы можете сказать об этом?

    - Сейчас в связи с "Карабах Локбатаном" особого случая нет. Я не знаю, на что ссылаются в материалах, которые выходят в прессе. Расследования ведутся в общей форме. В связи с "Карабах Локбатаном" отдельного расследования нет.

    - Поступила ли из УЕФА информация в связи с играми последних 6 туров Премьер-лиги?

    - Нет. Основное беспокойство связано с I Дивизионом. В связи с Премьер-лигой в повестке нет особо серьезных вопросов.

    - Когда примерно будут приняты официальные решения в связи с проведенными расследованиями?

    - Если посмотреть на международную практику, такие решения могут принять и спустя 5-6 лет после игры. То есть все зависит от результатов расследования, сбора доказательств.

    - Есть ли сейчас список подозреваемых футболистов?

    - Не будем называть это списком, в целом есть вызывающие подозрение определенные футболисты в поднадзорных командах.

    - Среди участников договорных матчей бывают и судьи. Бывший рефери Анар Ниязов был наказан по этой причине. Есть ли сейчас вызывающие подозрение судьи?

    - Нет, пока ничего подобного нет. Мы тесно сотрудничаем с Комитетом судей. Рекомендация УЕФА заключается в том, что судьи матчей должны определяться в последний момент.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi