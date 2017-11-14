Представитель УЕФА: В АФФА поступил отчет, связанный с договорными матчами в азербайджанском футболе

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Из УЕФА в АФФА поступил отчет, связанный с договорными матчами в сезоне 2017/2018 в Азербайджане.

Об этом Report заявил представитель УЕФА в АФФА по договорным матчам Кямран Джабраилов.

По его словам, отчет связан с матчами I Дивизиона. Он отметил, что к вопросу будут также привлечены правоохранительные органы: "Поступившая информация расследуется нашими экспертами. Поправки в Уголовном кодексе позволяют, чтобы данным вопросом занимались не только мы, но и правоохранительные органы. В случае возбуждения уголовного дела, мы проинформируем общественность по этому поводу. Наша цель заключается в завершении расследований за короткое время. Отчет поступил к нам недавно. Хотя матч длился 90 минут, некоторые эпизоды нужно просмотреть повторно. В скором времени мы сделаем заявление".