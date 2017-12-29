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    Представитель УЕФА: Нам следует быть бдительными, чтобы не допустить преступные сети к чемпионатам Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

    Мы стремимся к проведению расследований в рамках АФФА и ПФЛ

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Интервью Report с представителем УЕФА в Азербайджане по договорным матчам Кямраном Джабраиловым.

    - 28 декабря состоялась Ваша встреча с футболистами сборной Азербайджана U-19, находящимися на учебно-тренировочных сборах в Баку. Почему выбор пал именно на эту команду?

    - Потому что сборная U-19 в настоящее время находится на учебно-тренировочных сборах.

    - Вы проведете встречи со всеми сборными?

    - У нас в планах проводить подобные презентации по мере возможностей. Мы сочли целесообразным проинформировать и просветить их о договорных матчах.

    - Вы опасаетесь, что договорные матчи проникнут в низковозрастные лиги?

    - В любом случае мы должны проинформировать их. Учитывая юный возраст и небольшой жизненный опыт футболистов, выступающих в этих лигах, у них могут возникнуть стремления в этом направлении. В связи с этим во имя сохранения футбола и ограждения их от подобных устремлений, необходимо проводить просветительские мероприятия.

    - Получали ли Вы до сих пор какую-либо информацию о подозрительных матчах в Молодежной Лиге?

    - Реальных сведений нет. Но в любом случае, просветительство в этой области необходимо.

    - Насколько объемисты Ваши расследования по поводу договорных матчей?

    - Наши расследования охватывают все соревнования, проходящие под эгидой АФФА. Факты, полученные нами в ходе расследований, передаются в органы прокуратуры.

    - Предполагаю, что у Вас много работы, наверное, из УЕФА постоянно поступает информация…

    - Мы сдали имеющиеся у нас сведения. Как Вам известно, на заседании Исполнительного комитета АФФА мы сообщили об официальном обращении с нашей стороны. Мы и сами ожидаем хода расследования и правовой оценки данного вопроса.

    - Когда поступила последняя информации от УЕФА?

    - Я не смогу детально ответить на этот вопрос.

    - Так или иначе, после состоявшегося 20 декабря заседания Исполнительного комитета Вам подобная информация не поступала?

    - Нет. После этого никаких турниров не проводилось.

    - Даже при отсутствии соревнований, Вы же можете получить информацию о матчах в предшествующих месяцах…

    - Разумеется, информация поступает после определенного времени.

    - Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Рамин Мусаев поделился своими подозрениями по поводу участия двух клубов, выступающих в I Дивизионе, в договорных матчах. Он отметил, что в случает подтверждения его подозрений, эти команды будут незамедлительно изгнаны из чемпионата. Когда возникли подобные подозрения?

    - Руководство реагирует в соответствии с отчетами, поступающими из УЕФА, результатами собственных расследований, информацией, публикуемой в СМИ.

    - В информации, растиражированной в СМИ, упоминаются клубы "Туран Товуз" и "Агсу"?

    - В связи с тем, что расследование все еще продолжается, я не могу обнародовать какие-либо названия.

    - Ситуация настолько серьезна? Как, например, в связи с матчем "Кешля" - "Нефтчи"…

    - Разумеется, подобные вопросы достаточно серьезны. Это касается не только нашей страны, но, как отметил президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, он достаточно актуален и для востоевропейских стран. За этим делом стоит конкретная преступная сеть. Мы должны быть внимательны и бдительны для того, чтобы не допустить проникновение этой сети в чемпионаты Азербайджана. Мы должны реагировать, чтобы не допустить разрастания в дальнейшем даже самого незначительно сигнала.

    - Стало известно о том, что 4 футболиста "Риу Аве", выступающего в португальской премьер-лиге, продали матч с "Фейренсе" в минувшем сезоне, обеспечив проигрыш своей команды со счетом 1:2. Вы отметили только Восточную Европу. Однако подобное случается и на Западе…

    - Да, подобные факты имеют место и в Западной Европе. Например, могу в качестве примера привести отправку "Ювентуса" в серию В. Есть и другие примеры. Просто ситуация в Восточной Европе более удручающая. В отчетах и на заседаниях УЕФА подчеркивается о том, что общая картина весьма печальна. Договорные матчи случаются все чаще, напоминая разрастающееся заболевание, вирус.

    - В ходе расследований сотрудничаете ли Вы с единственным законным оператором азартных спортивных игр в Азербайджане - "Topaz"?

    - Мы стараемся проводить расследования в рамках АФФА и ПФЛ. Участие в процессе других структур может поставить под угрозу секретность. Поэтому мы проводим внутренние расследования.

    - Завершилось ли расследование в связи с Премьер-лигой? Закрыт ли вопрос о двух футболистах и одном тренере?

    - Возможны дополнительные мероприятия, потому что направлено обращение в правоохранительные органы. Отныне они продолжат расследование, и в случае выявления новых имен, будет принято во внимание и это.

    - Какой орган конкретно проводит расследование?

    - Их обнародовал Ровнаг Абдуллаев. Наверное, направлено обращение в прокуратуру. В целом, поступило обращение к руководству. Мы собрали имеющиеся у нас сведения и представили куда надо.

    - Как по-Вашему, когда будет обнародовано решение?

    - Это зависит от них. Не могу сказать ничего конкретного. 

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