Представитель УЕФА: Нам следует быть бдительными, чтобы не допустить преступные сети к чемпионатам Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Интервью Report с представителем УЕФА в Азербайджане по договорным матчам Кямраном Джабраиловым.

- 28 декабря состоялась Ваша встреча с футболистами сборной Азербайджана U-19, находящимися на учебно-тренировочных сборах в Баку. Почему выбор пал именно на эту команду?

- Потому что сборная U-19 в настоящее время находится на учебно-тренировочных сборах.

- Вы проведете встречи со всеми сборными?

- У нас в планах проводить подобные презентации по мере возможностей. Мы сочли целесообразным проинформировать и просветить их о договорных матчах.

- Вы опасаетесь, что договорные матчи проникнут в низковозрастные лиги?

- В любом случае мы должны проинформировать их. Учитывая юный возраст и небольшой жизненный опыт футболистов, выступающих в этих лигах, у них могут возникнуть стремления в этом направлении. В связи с этим во имя сохранения футбола и ограждения их от подобных устремлений, необходимо проводить просветительские мероприятия.

- Получали ли Вы до сих пор какую-либо информацию о подозрительных матчах в Молодежной Лиге?

- Реальных сведений нет. Но в любом случае, просветительство в этой области необходимо.

- Насколько объемисты Ваши расследования по поводу договорных матчей?

- Наши расследования охватывают все соревнования, проходящие под эгидой АФФА. Факты, полученные нами в ходе расследований, передаются в органы прокуратуры.

- Предполагаю, что у Вас много работы, наверное, из УЕФА постоянно поступает информация…

- Мы сдали имеющиеся у нас сведения. Как Вам известно, на заседании Исполнительного комитета АФФА мы сообщили об официальном обращении с нашей стороны. Мы и сами ожидаем хода расследования и правовой оценки данного вопроса.

- Когда поступила последняя информации от УЕФА?

- Я не смогу детально ответить на этот вопрос.

- Так или иначе, после состоявшегося 20 декабря заседания Исполнительного комитета Вам подобная информация не поступала?

- Нет. После этого никаких турниров не проводилось.

- Даже при отсутствии соревнований, Вы же можете получить информацию о матчах в предшествующих месяцах…

- Разумеется, информация поступает после определенного времени.

- Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Рамин Мусаев поделился своими подозрениями по поводу участия двух клубов, выступающих в I Дивизионе, в договорных матчах. Он отметил, что в случает подтверждения его подозрений, эти команды будут незамедлительно изгнаны из чемпионата. Когда возникли подобные подозрения?

- Руководство реагирует в соответствии с отчетами, поступающими из УЕФА, результатами собственных расследований, информацией, публикуемой в СМИ.

- В информации, растиражированной в СМИ, упоминаются клубы "Туран Товуз" и "Агсу"?

- В связи с тем, что расследование все еще продолжается, я не могу обнародовать какие-либо названия.

- Ситуация настолько серьезна? Как, например, в связи с матчем "Кешля" - "Нефтчи"…

- Разумеется, подобные вопросы достаточно серьезны. Это касается не только нашей страны, но, как отметил президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, он достаточно актуален и для востоевропейских стран. За этим делом стоит конкретная преступная сеть. Мы должны быть внимательны и бдительны для того, чтобы не допустить проникновение этой сети в чемпионаты Азербайджана. Мы должны реагировать, чтобы не допустить разрастания в дальнейшем даже самого незначительно сигнала.

- Стало известно о том, что 4 футболиста "Риу Аве", выступающего в португальской премьер-лиге, продали матч с "Фейренсе" в минувшем сезоне, обеспечив проигрыш своей команды со счетом 1:2. Вы отметили только Восточную Европу. Однако подобное случается и на Западе…

- Да, подобные факты имеют место и в Западной Европе. Например, могу в качестве примера привести отправку "Ювентуса" в серию В. Есть и другие примеры. Просто ситуация в Восточной Европе более удручающая. В отчетах и на заседаниях УЕФА подчеркивается о том, что общая картина весьма печальна. Договорные матчи случаются все чаще, напоминая разрастающееся заболевание, вирус.

- В ходе расследований сотрудничаете ли Вы с единственным законным оператором азартных спортивных игр в Азербайджане - "Topaz"?

- Мы стараемся проводить расследования в рамках АФФА и ПФЛ. Участие в процессе других структур может поставить под угрозу секретность. Поэтому мы проводим внутренние расследования.

- Завершилось ли расследование в связи с Премьер-лигой? Закрыт ли вопрос о двух футболистах и одном тренере?

- Возможны дополнительные мероприятия, потому что направлено обращение в правоохранительные органы. Отныне они продолжат расследование, и в случае выявления новых имен, будет принято во внимание и это.

- Какой орган конкретно проводит расследование?

- Их обнародовал Ровнаг Абдуллаев. Наверное, направлено обращение в прокуратуру. В целом, поступило обращение к руководству. Мы собрали имеющиеся у нас сведения и представили куда надо.

- Как по-Вашему, когда будет обнародовано решение?

- Это зависит от них. Не могу сказать ничего конкретного.