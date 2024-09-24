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Представитель клуба "Ханкенди": Мы ведем переговоры о привлечении опытных игроков

Представитель клуба "Ханкенди": Мы ведем переговоры о привлечении опытных игроков
Футбол
24 сентября 2024 г. 16:32
Представитель клуба Ханкенди: Мы ведем переговоры о привлечении опытных игроков

Исполнительный директор футбольного клуба "Ханкенди" Васиф Исмаилов рассказал Report о создании команды, ее целях и планах на будущее.

По его словам, с идеей создания клуба к нему обратился Эльнур Меджидов, учредитель "Реал Баку", клуба, который выступает в чемпионате Азербайджана по мини-футболу.

"Он заявил о желании создать новую команду, и я с радостью предложил свою помощь. Мы уже провели определенную подготовку и решили все налоговые вопросы", - сказал Исмаилов.

Он отметил, что команда планирует уже в этом сезоне начать выступление в Региональной лиге АФФА.

"Для нас большая честь работать над созданием "Ханкенди" и принимать участие в этом процессе. Я буду исполнительным директором, а Эльнур Меджидов станет президентом клуба", - заявил специалист.

Представитель клуба заявил, что для проведения домашних игр они обратились в Шамахинский олимпийский комплекс, поскольку принимать команды соперников на городском стадионе Ханкенди они пока не могут.

Исмаилов сообщил, что клуб ведет активные переговоры о привлечении в команду опытных игроков: "Мы уже договорились с несколькими футболистами, которые имеют опыт выступления на чемпионате Азербайджана".

По словам специалиста, из-за перехода в "Ханкенди" он покинул клуб II лиги Азербайджана "Физули", где долгие годы проработал исполнительным директором.

Напомним, что начало сезона 2024/2025 Региональной лиги АФФА запланировано на октябрь.

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