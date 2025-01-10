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Представитель "Карабаха": Вопрос трансфера Жуниньо во "Фламенго" решится до конца недели

Представитель "Карабаха": Вопрос трансфера Жуниньо во "Фламенго" решится до конца недели Вопрос возможного перехода нападающего "Карабаха" Олавио Жуниньо в бразильский клуб "Фламенго" будет окончательно решен до конца этой недели.
Футбол
10 января 2025 г. 12:24
Представитель Карабаха: Вопрос трансфера Жуниньо во Фламенго решится до конца недели

Вопрос возможного перехода нападающего "Карабаха" Олавио Жуниньо в бразильский клуб "Фламенго" будет окончательно решен до конца этой недели.

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы агдамского клуба Анар Гаджиев, отметив, что переговоры между сторонами продолжаются.

Ранее бразильские СМИ сообщали, что "Карабах" отклонил предложение "Фламенго" о продаже 28-летнего форварда, трансферная стоимость которого оценивается в 4 млн евро. Олавио Жуниньо выступает за агдамский клуб с 2023 года. Бразильский форвард стал чемпионом и обладателем кубка Азербайджана в составе "Карабаха".

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" rəsmisi: "Juninyonun "Flamenqo"ya mümkün transferinə bu həftənin sonuna kimi aydınlıq gələcək"

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