Официальный представитель "Интера" прокомментировал информацию о главном тренере команды

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта исключил, что клуб может уволить главного тренера Лучано Спаллетти.

Как сообщает Report со ссылкой на Mediaset, он подчеркнул, что никогда не увольнял тренеров за свою карьеру и заявил, что 60-летний итальянский специалист остается в миланском клубе.

"Место Спаллетти защищено. Нельзя сказать, что его место под угрозой. За свои 22 года в роли директора в серии А я работал в "Аталанте", "Сампдории" и "Ювентусе". Никогда не увольнял тренеров. Нужны особые условия, которые вынудят это сделать. И тут таких условий нет. Спаллетти сохранит свой пост".

Отметим, что Лучано Спаллетти возглавляет "Интер" с июня 2017 года.