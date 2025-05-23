Представитель Федерации мини-футбола Израиля: Чемпионат мира в Баку организован очень хорошо

12:23 Чемпионат мира в Баку организован очень хорошо.

Чемпионат мира по мини-футболу в Баку организован очень хорошо.

Об этом сказал Report представитель Федерации мини-футбола Израиля Гай Вайнерман.

Он сказал, что ему очень понравилась церемония открытия чемпионата мира в Баку: "Открытие действительно получилось отличным. То, что мы здесь увидели, удивило нас в самом лучшем смысле этого слова. Не могу словами выразить атмосферу, которая была в тот момент. Национальная гимнастическая арена (где проходят матчи турнира) очень красивая. Ранее я участвовал в 4 международных турнирах со сборной Израиля и они тоже были хорошо организованы. Но в Азербайджане все по другому".

Вайнерман также прокомментировал встречу, в которой Израиль проиграл сборной Сербии (со счетом 0:3): "Мы встретились с одним из самых сложных соперников на чемпионате мира. Хотя мы сделали все возможное, но результат получился таким, как мы ожидали. Состав соперника сформирован из сильных футболистов. Могу с уверенностью сказать, что в следующих матчах мы постараемся добиться лучших результатов".