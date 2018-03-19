Представитель "Атлетико": Сотрудничество с нашим клубом увеличило поток туристов в Азербайджан

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ "Сотрудничество с испанским клубом "Атлетико" увеличило поток туристов в Азербайджан".

Как сообщает Report со ссылкой на Sport-Eksperss, об этом сообщил побывавший с делегацией "Атлетико" в Москве один из руководителей Академии клуба Антонио Ривера.

Он прочел лекцию для студентов факультета "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA и рассказал, как мадридцам удается в последние годы на равных конкурировать с "Реалом" и "Барселоной", чьи финансовые возможности намного выше.

"Мы очень трепетно относимся к партнерам. Думаю, многие помнят, что несколько лет назад на футболках игроков была размещена реклама "Azerbaijan Land of Fire". То сотрудничество получилось взаимовыгодным. Азербайджан стали больше узнавать в мире. Поток туристов в эту страну увеличился, и "Атлетико" этому помог – это факт. Сегодня титульный спонсор у нас другой, но добрые отношения все равно остались, мы их ценим", - сказал Ривера.

Напомним, что мадридский клуб в нынешнем сезоне Лиги чемпионов играл в одной группе с "Карабахом". Оба матча этих команд завершились ничьей – 0:0 и 1:1.