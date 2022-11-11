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Представитель АФФА: Все клубы I дивизиона подали заявки на участие в Премьер-лиге

Представитель АФФА: Все клубы I дивизиона подали заявки на участие в Премьер-лиге Все футбольные клубы первого дивизиона Азербайджана подали заявки на участие в Премьер-лиге в следующем сезоне.
Футбол
11 ноября 2022 г. 11:37
Представитель АФФА: Все клубы I дивизиона подали заявки на участие в Премьер-лиге

Все футбольные клубы первого дивизиона Азербайджана подали заявки на участие в Премьер-лиге в следующем сезоне.

Об этом Report сообщил руководитель группы лицензирования АФФА Эльчин Мамедов.

По его словам, получены заявки на участие в чемпионате от клубов "Араз Нахчыван", "Загатала", "Мингячевир", "Гарадаг Локбатан", МОИК и "Имишли": "Время покажет, как будет проходить процесс сбора документов".

Отметим, что из команд, выступавших в прошлом сезоне в I дивизионе, лицензию на участие в Премьер-лиге получили "Туран Товуз" и "Кяпаз".

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Версия на азербайджанском языке AFFA rəsmisi: "I Divizion klublarının hamısı Premyer Liqada iştirak üçün müraciət edib"

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