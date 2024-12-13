Представитель АФФА: Сборная Азербайджана готова бороться с любым соперником

Сборная Азербайджана готова бороться с любым соперником.

Сборная Азербайджана готова бороться с любым соперником.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев в заявлении журналистам.

Он поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки отборочного этапа европейской зоны чемпионата мира по футболу 2026 года:

"Называть конкретного соперника было бы неправильно. Наша сборная должна сражаться до победного в каждом матче. Результаты станут известны после окончания матчей".

Напомним, что церемония жеребьевки ЧМ-2026 начнется сегодня в 15:00 по бакинскому времени.