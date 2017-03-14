Представитель АФФА: Мы не знаем футболиста по имени Серджан Кая

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ "То, что говорит футболист клуба "Адана Демиспор" Серджан Кая, участвующий в Первой Лиге Турции, о получении предложения войти в национальную команду Азербайджана, не имеет никакого основания". Об этом Report заявил главный координатор АФФА по вопросам селекции Рияд Рафиев.

Представитель федерации сказал, что в настоящее время для выступления за национальную команду Азербайджана ни с каким футболистом переговоры не ведутся. Он сказал, что не знает футболиста по имени Серджан Кая: "Если бы был такой вопрос, то я бы знал об этом. Футболисту, о котором вы говорите, с нашей стороны не было отправлено предложение. Мы его не знаем."

Отметим, что С. Кая в интервью изданию "FourFourTwo" заявил, что получил предложение выступать за сборную Азербайджана по футболу.