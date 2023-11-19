Представитель АФФА: Если бы не был исполнен наш гимн, мы бы покинули поле

В Азербайджанской федерации футбольных ассоциаций (АФФА) прокомментировали ошибку в исполнении Государственного гимна Азербайджана перед выездным матчем со сборной Бельгии в рамках 10-го тура отборочного раунда ЕВРО-2024.
Инцидент прокомментировал командированному в бельгийскую столицу корреспонденту Report пресс-секретарь АФФА Эльнур Мамедли.
Он напомнил, что сначала вместо гимна Азербайджана, был исполнен шведский.
"Затем нам сказали начать матч, но наши [игроки] сказали, что в таком случае не будут играть. Официальные лица Федерации заявили, что если гимн не прозвучит, мы покинем поле. После этого был исполнен наш гимн. Ди-джей по ошибке исполнил гимн Швеции, сборная которой до этого встречалась с местной командой. Капитан сборной Бельгии Ромелу Лукаку извинился, и сказал, что его товарищи по команде ждут, никаких проблем с этим нет. Пусть звучит гимн Азербайджана", - добавил Эльнур Мамедли.