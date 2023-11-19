Представитель АФФА: Если бы не был исполнен наш гимн, мы бы покинули поле

Представитель АФФА: Если бы не был исполнен наш гимн, мы бы покинули поле

В Азербайджанской федерации футбольных ассоциаций (АФФА) прокомментировали ошибку в исполнении Государственного гимна Азербайджана перед выездным матчем со сборной Бельгии в рамках 10-го тура отборочного раунда ЕВРО-2024.

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