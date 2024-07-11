Председатель тренерского комитета АФФА: Мы верим в успех клуба "Зиря"

"Зиря" готов продемонстрировать силу азербайджанского футбола.

"Зиря" готов продемонстрировать силу азербайджанского футбола.

Об этом сообщил Report председатель тренерского комитета АФФА Вагиф Садыгов.

Опытный специалист прокомментировал предстоящий первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против "Шерифа" в Молдове:

"Сейчас самое время заявить о себе в Европе. Мы хорошо знакомы с соперником - это команда, которая играла на групповых этапах Лиги чемпионов. "Шериф" считается фаворитом, но "Зиря" и другие наши представители готовы продемонстрировать силу азербайджанского футбола. Верим, что "Зиря" вернется на родину, добившись успешных результатов".

Отметим, что матч состоится сегодня на "Шериф Арене" в Тирасполе и начнется в 21:00 по бакинскому времени.