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    Председатель Наблюдательного совета: Обнародовано имя нового главного тренера ФК "Кешля"

    Он приступит к своим обязанностям 31 октября

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Определился новый главный тренер бакинского футбольного клуба "Кешля".

    Об этом сообщил Report председатель Наблюдательного совета Заур Ахундов. По его словам, команда временно вверена координатору по дублерам Рамизу Мамедову. 49-летний специалист в новой должности заменит Заура Сванадзе. Главный тренер из Грузии и его сын, работающий тренером-помощником в "Кешля" Рамаз Сванадзе, вчера были отправлены в отставку. З. Ахундов сообщил, что Р. Мамедов останется во главе команды в ходе 4 туров до зимнего перерыва и в матчах кубка страны. Новый главный тренер приступит к исполнению своих обязанностей с 31 октября.

    Отметим, что последним местом работы Р. Мамедова был клуб "Габала". В сезоне 2012/2013 он расстался с "Габалой", которую возглавлял два раза.

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