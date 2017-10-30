Председатель наблюдательного совета футбольного клуба "Кешля": Никого нельзя принудительно привести на футбол - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Интервью Report с председателем наблюдательного совета футбольного клуба "Кешля" и президентом Федерации футзала Азербайджана Зауром Ахундовым.

- Назначен ли официально новый главный тренер на место отправленного в отставку Заура Сванадзе?

- Команда пока поручена Рамизу Мамедову. Он приступит к работе с завтрашнего дня. До конца второго круга осталось 4 тура. Он будет руководить "Кешля" до того времени.

- Отправка Заура Сванадзе в отставку связана только с результатами или есть другие причины?

- Мы пришли к взаимному согласию разорвать контракт. Мы его позвали, поблагодарили за работу и приняли решение о таких изменениях.

- Что вызывало недовольство в работе Сванадзе?

- Работы шли, но это футбол, бывают замены и футболистов, и главных тренеров. Было принято такое решение. Команда проиграла в последних 4 играх, не забила ни одного гола. Сам Сванадзе тоже говорил, что устал, хочет вернуться домой. То есть не было сильного недовольства.

- Футболисты тоже говорят об усталости. Такая ситуация возникла из-за задержки заработных плат или дело в нехватке коллектива?

- Верно, в коллективе есть трудности. После запрета трансферов в команде выступают одни и те же футболисты. Но и это нельзя назвать 100%-й причиной. Применение санкций может случиться с любым клубом. Они должны были играть. Получается, что нужно новое дыхание. Я так понимаю.

- Вы не видите вины в футболистах?

- Я вижу вину во всех.

- Утверждают, что после выездной игры с "Зира" в VI туре Премьер-лиги, которая завершилась со счетом 1:1, вы оскорбили команду в раздевалке. Насколько это верно? Если это правда, может ли это быть причиной того, что последующие 4 игры "Кешля" проиграла, не забив гола?

- Нет, такого не было. В раздевалке бывают сотни-тысячи разговоров. Это то, что происходит в перерывах между играми. Но ничего оскорбительного не было. Для этого нет даже необходимости.

- Ходят разговоры, что Рамиз Мамедов должен был быть назначен на пост главного тренера с начала сезона. Как вы относитесь к обвинениям, что это были действия для "операции по подсиживанию"?

- Я повторюсь: команда поручена Рамизу Мамедову на 4 игры. К вопросу о главном тренере вернутся в декабре. Тогда будет ясно, команде нашли местного или зарубежного главного тренера. До конца первого сезона "Кешля" поручена Мамедову. Других разговоров быть не может. Что касается "подсиживания" - это все выдумки. Я вам говорю это официально как руководитель клуба.

- Как вы думаете, назначение Рамиза Мамедова будет встречено однозначно?

- Нашей команде нужен результат.

- Вы верите, что он может дать результат?

- Осталось четыре игры, подождем, увидим, что будет. Рамиз муэллим должен за короткий срок показать свой профессионализм, все умения. У него нет времени. Он принимает команду в очень плохом состоянии. Скажу еще раз, в последних 4 играх команда не забила гола и все проиграла. Рамиз муэллиму тоже будет тяжело. Но что можно сказать? Это футбол. Нужно мириться со всем.

- Неудачное выступление команды по футзалу "Араз" в основном этапе кубка УЕФА стало несколько неожиданным. Вы сказали, что в дальнейшем примете меры...

- Вы увидите в январе будущего года. Пусть закончится первый круг в высшей лиге Азербайджана, после примем меры. Сейчас главная задача в успешном выступлении команды в финальном этапе на чемпионате Европы в Словении в будущем году. Однако в "Аразе" будут очень серьезные изменения, на 90%.

- Получается, вам предстоит большая работа. Вы должны произвести изменения и в "Кешля", и в "Аразе". Вам хватит сил для этого?

- Наверно, хватит. Были дни и тяжелее этих, мы работали. Такие вопросы требуют времени и правильных шагов. Я верю, что мы примем правильные решения.

- На первую игру команды под названием "Кешля" пришло около 4 тыс. болельщиков. Однако после первой половины большинство покинуло трибуны. Это были насильно приведенные люди?

- Людей насильно приводят в другие места. На футбол никого привести нельзя. Смена названия "Интер" на "Кешля" привлекает к футболу и жителей Кешля. Так будет и в будущем.

- Мы снова увидим много болельщиков на домашних играх?

- Естественно, все хотят этого. Игра без болельщиков не считается футболом. Но и команда должна хорошо выступать. Болельщиков можно привлечь на матчи успешными выступлениями. Последняя игра нас очень огорчила. Помимо проигрыша, команда не смогла показать никакой игры. Плачевная ситуация. Однако из каждой ситуации есть выход. Мы найдем этот выход, и у нашей команды будут успехи. В этом я полностью уверен. В этом направлении ведутся очень серьезные работы.

- А что с заработной платой?

- Все в порядке. Сентябрь оплачен, премии будут выданы на следующей неделе. Я вам говорю откровенно: в команде нет разговора о деньгах, недовольства.