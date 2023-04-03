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Председатель ANAMA: Будут сформированы футбольные команды среди ампутантов

Председатель ANAMA: Будут сформированы футбольные команды среди ампутантов Футбольные команды будут сформированы из пострадавших от мин людей с ампутированными различными конечностями.
Футбол
3 апреля 2023 г. 17:47
Председатель ANAMA: Будут сформированы футбольные команды среди ампутантов

Будут сформированы футбольные команды из пострадавших от мин людей с ампутированными конечностями.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Агентства по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов во время подписания меморандума о взаимопонимании с AFFA.

Он сказал, что они планируют предпринять такой шаг в поддержку социальной реабилитации людей с ампутированными конечностями: “Основной целью подписания Меморандума о взаимопонимании является повышение осведомленности и использование потенциала футбола в мерах по борьбе с минной угрозой. Я надеюсь, что сотрудничество между ANAMA и AFFA будет плодотворным”.

Вугар Сулейманов добавил, что в будущем предусмотрено участие в международных турнирах: “У нас большие планы на будущее, вместе с AFFA мы предпримем определенные шаги. Надеемся, что все эти планы воплотятся в жизнь. В будущем мы ждем как организации международных игр, так и участия сборной Азербайджана по футболу среди спортсменов-ампутантов в международных турнирах”.

Отметим, что меморандум о взаимопонимании на мероприятии, организованном на Бакинском олимпийском стадионе, подписали Вугар Сулейманов и генеральный секретарь AFFA Сархан Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA-nın sədri: "Amputantlar arasında futbol komandaları yaradılacaq"

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