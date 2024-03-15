Председатель: АФФА продолжит реализацию инфраструктурных проектов в регионах Азербайджана

Созданная в Гяндже спортивная база футбольного клуба "Кяпаз" внесет положительный вклад в развитие азербайджанского футбола.

Как сообщает сотрудник Report, об этом генеральный секретарь Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Сархан Гаджиев сказал журналистам во время медиатура в новую академию и учебный центр клуба.

По его словам созданная при поддержке УЕФА, ФИФА и АФФА спортивная база после ее открытия будет самой большой футбольной базой в Азербайджане.

С.Гаджиев отметил, что АФФА продолжит реализацию инфраструктурных проектов в регионах Азербайджана.