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Председатель: АФФА продолжит реализацию инфраструктурных проектов в регионах Азербайджана

Председатель: АФФА продолжит реализацию инфраструктурных проектов в регионах Азербайджана
Футбол
15 марта 2024 г. 19:07
Председатель: АФФА продолжит реализацию инфраструктурных проектов в регионах Азербайджана

Созданная в Гяндже спортивная база футбольного клуба "Кяпаз" внесет положительный вклад в развитие азербайджанского футбола.

Как сообщает сотрудник Report, об этом генеральный секретарь Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Сархан Гаджиев сказал журналистам во время медиатура в новую академию и учебный центр клуба.

По его словам созданная при поддержке УЕФА, ФИФА и АФФА спортивная база после ее открытия будет самой большой футбольной базой в Азербайджане.

С.Гаджиев отметил, что АФФА продолжит реализацию инфраструктурных проектов в регионах Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке AFFA rəsmisi: Azərbaycanın regionlarında infrastruktur layihələri həyata keçirməyə çalışırıq

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