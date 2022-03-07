Предлагается открыть специальное трансферное окно для украинских клубов

Президент французского "Лиона" Жан-Мишель попросил УЕФА открыть специальное трансферное окно для украинских клубов.

Президент французского "Лиона" Жан-Мишель попросил УЕФА открыть специальное трансферное окно для украинских клубов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на издание Voetbalprimeur.

По мнению 73-летнего функционера, легионерам, играющим в Украине, несмотря на войну, должна быть предоставлена возможность продолжить карьеру.

Ранее представитель Франции перечислил ЮНИСЕФ 50 тысяч евро в целях оказания помощи пострадавшим от войны украинцам.

Отметим, что Премьер-лига Украины была приостановлена 24 февраля.