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Предлагается открыть специальное трансферное окно для украинских клубов

Предлагается открыть специальное трансферное окно для украинских клубов Президент французского "Лиона" Жан-Мишель попросил УЕФА открыть специальное трансферное окно для украинских клубов.
Футбол
7 марта 2022 г. 14:11
Предлагается открыть специальное трансферное окно для украинских клубов

Президент французского "Лиона" Жан-Мишель попросил УЕФА открыть специальное трансферное окно для украинских клубов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на издание Voetbalprimeur.

По мнению 73-летнего функционера, легионерам, играющим в Украине, несмотря на войну, должна быть предоставлена возможность продолжить карьеру.

Ранее представитель Франции перечислил ЮНИСЕФ 50 тысяч евро в целях оказания помощи пострадавшим от войны украинцам.

Отметим, что Премьер-лига Украины была приостановлена 24 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna klubları üçün xüsusi transfer pəncərəsinin açılması istənilib

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