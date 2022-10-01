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Правозащитная организация обратилась в ФИФА с просьбой отстранить сборную Ирана от ЧМ-2022

Правозащитная организация обратилась в ФИФА с просьбой отстранить сборную Ирана от ЧМ-2022 Женская правозащитная организация Open Stadiums обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой не допустить национальную команду Ирана до участия в чемпионате мира—2022.
Футбол
1 октября 2022 г. 05:43
Правозащитная организация обратилась в ФИФА с просьбой отстранить сборную Ирана от ЧМ-2022

Женская правозащитная организация Open Stadiums обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой не допустить национальную команду Ирана до участия в чемпионате мира—2022.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Представительницы организации написали письмо на имя главы ФИФА Джанни Инфантино, где пожаловались на отношение иранских властей к женщинам, желающим посмотреть футбол.

«Федерация футбола Ирана… прямая угроза безопасности женщин-болельщиц в Иране и везде в мире, где играет наша сборная. Футбол должен быть безопасным пространством для всех нас.

Поэтому мы просим ФИФА на основании статей 3 и 4 ее устава немедленно исключить Иран из чемпионата мира 2022 года в Катаре», - сказано в письме правозащитниц.

Отметим, что чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Ирана сыграет в группе с Англией, США и Уэльсом.

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Версия на азербайджанском языке FİFA-ya İranın DÇ-2022-dən kənarlaşdırılması xahişi ilə müraciət edilib

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