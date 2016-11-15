Право на трансляцию Суперлиги Турции может быть продано за 600 млн долларов

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Право на трансляцию очередного пятого сезона Суперлиги Турции может быть продано за большую сумму.

Как сообщает Report со ссылкой на Fanatik, на тендере, который пройдет 21 ноября, право на трансляцию чемпионата может быть продано за 600-650 млн долларов.

Председатель комитета союза клубов Турции Гоксель Гюмюшдаг отметил, что право на трансляцию будет продано примерно по этой цене, что станет новым рекордом.

Для права на трансляцию, предусмотренного сроком на 5 лет, разработаны 4 различных пакета: пакет A - 425 млн долларов, пакет B - 45 млн долларов, пакет C - 15 млн. долларов, пакет D - 495 млн. долларов. Однако ожидается, что на аукционе цена возрастет.

Отметим, что во время тендера в 2010 году право на трансляцию было выставлено на продажу за 213,3 млн долларов. Право на трансляцию приобрел Digiturk за 321 млн долларов.