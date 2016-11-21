Право на трансляцию Суперлиги Турции продано за 500 млн долларов

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Определилась компания, которая получила право на трансляцию очередного пятого сезона Суперлиги Турции-2017.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Турции, победителем сегодняшнего тендера стала компания Digiturk.

Компания приобрела право на трансляцию суперлиги в очередные пять сезонов (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022), за которые заплатит федерации 500 млн долларов.

Президент TFF Йылдырым Демирорен отметил, что в тендере были заинтересованы 5 компаний, однако участвовали 2 компании. Председатель комитета союза клубов Турции Гоксель Гюмюшдаг отметил, что право на трансляцию будет продано примерно по этой цене, что станет новым рекордом.

Отметим, что во время тендера в 2010 году право на трансляцию было выставлено на продажу за 213,3 млн долларов. Право на трансляцию приобрел Digiturk за 321 млн долларов.