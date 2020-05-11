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Правительство Великобритании разрешило возобновить английскую премьер-лигу

​Правительство Великобритании разрешило возобновить английскую-премьер

Правительство Великобритании разрешило возобновить английскую премьер-лигу и другие спортивные турниры в стране с 1 июня.

Как передает Report со ссылкой на telegraph.co.uk в документе подчеркнуто, что болельщикам будет запрещено посещать матчи.

Возможно, фанаты вернутся на трибуны, только когда будет найдена вакцина от коронавируса.

Ранее появилась информация, что 8 клубов АПЛ отказываются возобновить чемпионат играми на нейтральном поле, чем поставили под сомнение перспективу рестарта сезона-2019/20.

Напомним, что руководство АПЛ запланировало возобновить матчи 12 июня.

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