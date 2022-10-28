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Позиция Азербайджана в рейтинге УЕФА не изменилась

Позиция Азербайджана в рейтинге УЕФА не изменилась Запас набранных Азербайджаном очков и позиция страны в рейтинге УЕФА на сезон 2022/2023 остались неизменными. Как сообщает Report, это вызвано тем, что "Карабах" проиграл во Франции "Нанту" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА со сч
Футбол
28 октября 2022 г. 09:22
Позиция Азербайджана в рейтинге УЕФА не изменилась

Запас набранных Азербайджаном очков и позиция страны в рейтинге УЕФА на сезон 2022/2023 остались неизменными.

Как сообщает Report, это вызвано тем, что "Карабах" проиграл во Франции "Нанту" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА со счетом 2:1.

В настоящее время Азербайджан, представленный одной командой в еврокубках, занимает 29-е место с 15.875 очками. Польша с 17.750 очками занимает 28-е место, Казахстан на 30-ом месте с 12.625 очками.

После матчей 5-го тура в еврокубках Бельгия (37.200) поднялась на 8-е место, Турция (28.700) - на 13-е место, Украина (28.500) - на 15-е место, а Венгрия (20.625) - на 20-е место. Армения (9.875) опустилась в рейтинге и заняла 39-е место.

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Версия на азербайджанском языке UEFA reytinqi: Azərbaycanın mövqeyi dəyişməyib, Türkiyə irəliləyib, Ermənistan geriləyib

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