Позиции "Карабаха" остались неизменны в мировом рейтинге

Международная федерация истории и статистики футбола (IFFHS) обнародовала новый мировой клубный рейтинг.

Международная федерация футбольной истории и статистики (МФФИИС) обновила мировой клубный рейтинг.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт МФФИИС, из азербайджанских футбольных клубов в рейтинг из 306 команд попал "Карабах".

Агдамцы заняли 39-е место среди представителей Европы и 1-е место на постсоветском пространстве.

Среди турецких команд, "Фенербахче" занял 32-е место с 173 очками,"Башакшехир" - 87-е с 130,5 очками, "Трабзонспор" - 121-е с 108,5 очками, "Сивасспор" - 155-е с 94 очками, "Галатасарай" - 226-е с 76,5 очками, “Бешикташ” - 288-е с 67,5 очками.

В первую "тройку" вошли бразильские "Фламенго" (327 очков), "Реал Мадрид" (Испания — 298) и "Манчестер Сити" (Англия — 254).