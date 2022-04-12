Появилось видео ДТП с участием экс-футболиста "Реал Мадрида"

В социальных сетях появилось видео ДТП с участием бывшего футболиста испанского ФК "Реал Мадрид" Фредди Ринкона.

В социальных сетях появилось видео ДТП с участием бывшего футболиста испанского ФК "Реал Мадрид" Фредди Ринкона.

Как сообщает Report, местная пресса опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент столкновения автомобиля с автобусом.

Напомним, 11 апреля Ф.Ринкон на своей машине врезался в автобус в колумбийском городе Кали. Причиной аварии стало несоблюдение Ф.Ринконом правил дорожного движения. Его машина проехала на красный свет. Вместе с ним пострадали еще четыре человека.

55-летний колумбиец выступал за "Реал Мадрид", "Наполи" и ряд бразильских клубов. На уровне сборной в его активе 85 матчей и 17 голов.